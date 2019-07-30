e-dolandırıcılık mağduru olmayın Son dönemde e-dolandırıcılık vakaları arttı. Uzmanlara göre 6 altın kurala dikkat ederek bundan korunmak mümkün...

Tanımadığınız kişilerden, sosyal ağ siteleri aracılığıyla arkadaşlarınızdan veya e-posta yoluyla gelen şüpheli linklerin yol açtığı e-dolandırıcılık vakaları her geçen gün artış gösteriyor. e-dolandırıcıların hedefi olmamanız ve



Şüpheli linklere tıklamayın:



Tasarımlara dikkat: Sahte siteler gerçeklerinin aynısı gibi görünebilir. Sitenin adını dikkatlice kontrol edin. Kişisel bilgilerinizi wpaylaşacağınız sitelere doğrudan



Felaket senaryolarına inanmayın: Suçlular korkutma taktiklerini kullanmayı sever. Bu yüzden, size gönderilen e-postada, isteklerini yerine getirmezseniz kötü bir şey olacağı iddia ediliyorsa; bilin ki böyle bir şey olmayacaktır. Bu gibi durumlarda sakin kalmaya özen gösterin.



Sanal kredi kartı kullanın: İnternetten yaptığınız alışverişlerinizde mutlaka sanal kredi kartı kullanın. Sanal kart dolandırıcıların asıl kredi kartı bilgilerinize ulaşmasına engel olacaktır.



kişilerden, sosyal ağ siteleri aracılığıyla arkadaşlarınızdan veya e-posta yoluyla gelen şüpheli linklerin yol açtığı e-dolandırıcılık vakaları her geçen gün artış gösteriyor. e-dolandırıcıların hedefi olmamanız ve kişisel bilgi lerinizin ele geçirilmemesi için bunlara dikkat edin... Tanımadığınız kişilerden veya e-posta yoluyla gelen şüpheli linklere tıklamayın. Bu linklerin tıklanması, cihazınıza zararlı yazılım indirilmesine yol açabilir veya sizi dolandırıcılık amacıyla tasarlanmış web sitelerine yönlendirebilir.Sahte siteler gerçeklerinin aynısı gibi görünebilir. Sitenin adını dikkatlice kontrol edin. Kişisel bilgilerinizi wpaylaşacağınız sitelere doğrudan internet adresini yazarak girin.Suçlular korkutma taktiklerini kullanmayı sever. Bu yüzden, size gönderilen e-postada, isteklerini yerine getirmezseniz kötü bir şey olacağı iddia ediliyorsa; bilin ki böyle bir şey olmayacaktır. Bu gibi durumlarda sakin kalmaya özen gösterin.İnternetten yaptığınız alışverişlerinizde mutlaka sanal kredi kartı kullanın. Sanal kart dolandırıcıların asıl kredi kartı bilgilerinize ulaşmasına engel olacaktır. TÜM MANŞETLER