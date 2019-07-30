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e-dolandırıcılık mağduru olmayın

Son dönemde e-dolandırıcılık vakaları arttı. Uzmanlara göre 6 altın kurala dikkat ederek bundan korunmak mümkün...

e-dolandırıcılık mağduru olmayın
Tanımadığınız kişilerden, sosyal ağ siteleri aracılığıyla arkadaşlarınızdan veya e-posta yoluyla gelen şüpheli linklerin yol açtığı e-dolandırıcılık vakaları her geçen gün artış gösteriyor. e-dolandırıcıların hedefi olmamanız ve lerinizin ele geçirilmemesi için bunlara dikkat edin...

Şüpheli linklere tıklamayın: kişilerden veya e-posta yoluyla gelen şüpheli linklere tıklamayın. Bu linklerin tıklanması, cihazınıza zararlı yazılım indirilmesine yol açabilir veya sizi dolandırıcılık amacıyla tasarlanmış web sitelerine yönlendirebilir.

Tasarımlara dikkat: Sahte siteler gerçeklerinin aynısı gibi görünebilir. Sitenin adını dikkatlice kontrol edin. Kişisel bilgilerinizi wpaylaşacağınız sitelere doğrudan adresini yazarak girin.

Felaket senaryolarına inanmayın: Suçlular korkutma taktiklerini kullanmayı sever. Bu yüzden, size gönderilen e-postada, isteklerini yerine getirmezseniz kötü bir şey olacağı iddia ediliyorsa; bilin ki böyle bir şey olmayacaktır. Bu gibi durumlarda sakin kalmaya özen gösterin.

Sanal kredi kartı kullanın: İnternetten yaptığınız alışverişlerinizde mutlaka sanal kredi kartı kullanın. Sanal kart dolandırıcıların asıl kredi kartı bilgilerinize ulaşmasına engel olacaktır.

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