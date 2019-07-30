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Ağustos’ta satışta

Ağustos’ta satışta
LG, telefon serisini Q60'la büyütüyor. Özellikle fotoğraf ve video çekmekten, sosyal medyada paylaşmaktan hoşlanan tüketiciler için tasarlanan Q60, 3 farklı arka kamerası, kameralarının sunduğu yapay zeka desteği, tek tuşla Google Asistan'a bağlanabilme ve Youtube'da canlı yayına geçebilme özelliği ile dikkat çekiyor. 6.26 inç HD+ FullVision ekranlı Q60, Ağustos'tan itibaren operatör mağazalarında sunulacak.

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