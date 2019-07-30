Ağustos’ta satışta

telefon serisini Q60'la büyütüyor. Özellikle fotoğraf ve video çekmekten, sosyal medyada paylaşmaktan hoşlanan tüketiciler için tasarlanan Q60, 3 farklı arka kamerası, kameralarının sunduğu yapay zeka desteği, tek tuşla'a bağlanabilme ve'da canlı yayına geçebilme özelliği ile dikkat çekiyor. 6.26 inç HD+ FullVision ekranlı Q60, Ağustos'tan itibaren operatör mağazalarında sunulacak.