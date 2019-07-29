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  • 30.07.2019 02:25
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 02:28

ne zaman geliyor? GTA VI yeni özellikleri neler olacak? Heyecanlı bekleyiş devam ediyor!

Milyonlarca oyunseverin büyük bir heyecanla beklediği Grand Theft Auto (GTA) 6'nın çıkacağı tarih araştırılan konular arasında bulunuyor. 'ya eklenecek olan yeni özellikler de merak konusu oldu. Peki, r? neler olacak? İşte GTA 6 ile ilgili bilgiler...

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu hakkında gelişmeler oyunseverler ​tarafından yakından takip ediliyor. Oyunseverlerin GTA 6 ile ilgili heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yeni oyunda GTA 6'ya hangi yeni özelliklerin ekleneceği heyecanla bekleniyor. Peki, GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.

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