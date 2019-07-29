Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu hakkında gelişmeler oyunseverler ​tarafından yakından takip ediliyor. Oyunseverlerin GTA 6 ile ilgili heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yeni oyunda GTA 6'ya hangi yeni özelliklerin ekleneceği heyecanla bekleniyor. Peki, GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.