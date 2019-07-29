Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 30.07.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:17

Pie ve Android Q özellikleri nedir? ve alan hangileri?

'ın en yeni işletim sistemi Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar... Google'ın en yeni işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek ve pek çok yeni özellik sunacak. Peki güncellemesini hangi telefonlar alacak? Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

Resmen açıklandı! O telefonlar tamamen değişiyor

Google'ın geliştirdiği Android Q ve Android Pie işletim sistemleri teknoloji dünyasına damga vuracak gibi. Android Q ve Android Pie işletim sistemlerini kullanan cep telefonları da çok ilgi görmekte. Bu bağlamda Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Android Pie'daki en önemli özellik Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne vakit ortaya çıktığı konusunda daha çok denetim sahibi olmuş olursunuz - böylece bir şarjla daha ileri gidebilirsiniz. Peki Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid Pie ve Android Q özellikleri nedir? Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonu modelleri hangileri?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri