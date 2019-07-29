Google'ın geliştirdiği Android Q ve Android Pie işletim sistemleri teknoloji dünyasına damga vuracak gibi. Android Q ve Android Pie işletim sistemlerini kullanan cep telefonları da çok ilgi görmekte. Bu bağlamda Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Android Pie'daki en önemli özellik Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne vakit ortaya çıktığı konusunda daha çok denetim sahibi olmuş olursunuz - böylece bir şarjla daha ileri gidebilirsiniz. Peki Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler?