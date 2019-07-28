WhatsApp yine çok konuşulacak bir konu ile gündeme geldi. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın gizli özelliği yine gündeme bomba gibi düştü. WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahale isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı. WhatsApp mevcut rehberlerinizle senkronizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Bundan sonra WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşıp,medya uygulamalarını paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden Grup Chat,Çevrimdışı mesaj ve kişisel durumunuzu değiştirebiliyorsunuz