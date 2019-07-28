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  • 29.07.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 08:56

'ın gizli tehlikesi nedir? okuyun!

yine çok konuşulacak bir konu ile gündeme geldi. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın gizli özelliği yine gündeme bomba gibi düştü. WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahale isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı. WhatsApp mevcut rehberlerinizle senkronizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Bundan sonra WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşıp,medya uygulamalarını paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden Grup Chat,Çevrimdışı mesaj ve kişisel durumunuzu değiştirebiliyorsunuz

Whatsapp'ta yeni bir özellik ortaya çıktı! Bazıları için iyi bazıları için kötü bir gelişme ama gündeme bomba gibi düştü. Whatsapp getirdiği güncellemeler ile milyonları etkilemeye devam ediyor. Whatsapp for Whatscan en fazla dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor. Bu uygulama sayesinde Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyabiliyorsunuz. Haberimizde detaylı olarak değindik. Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

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HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsApp'ın gizli tehlikesi Whatscan uygulaması nedir? Whatsapp’ta sevgilinize gelen mesajları okuyun!
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