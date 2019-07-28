Whatsapp'ta yeni bir özellik ortaya çıktı! Bazıları için iyi bazıları için kötü bir gelişme ama gündeme bomba gibi düştü. Whatsapp getirdiği güncellemeler ile milyonları etkilemeye devam ediyor. Whatsapp for Whatscan en fazla dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor. Bu uygulama sayesinde Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyabiliyorsunuz. Haberimizde detaylı olarak değindik. Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.