Çinli dünyaca ünlü cep telefonu üreticisi olan Xiaomi amiral gemilerini Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'yi tanıtmıştı. Tüm dünyada yoğun ilgi gören telefonlar bayahı iyi bir satış sayıına ulaştı. Xiaomi, yeni telefonlarından Xiaomi Mi 9T'yi İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte Türkiye'ye getirmişti. Şirketin Türkiye'de satılacak en üst düzey telefonu olma özelliğini taşıyan aygıt bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu? 6.39 inç'lik büyük bir ekranla kullananların karşısına çıkan Xiaomi Mi 9'nin AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlüğünde. Aletin ön yüzünde dikkat çeken bir nokta ise ekranda herhangi bir kamera yer almaması. Bu da ekranın tamamen kullanıcıya bırakıldığı anlamına geliyor. Peki Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri...
Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri nedir? İşte Redmi Note 7 ve Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı kaç para?
Xiaomi Türkiye lansmanında yeni Xiaomi Mi 9 serisi ve Redmi Note 7 modelinin tanıtımını yapmıştı. Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Türkiye pazarında daha da aktif rol almak için yeni ürünlerini geciktirmeden Türkiye pazarında kullanıcılarıyla buluşturmaya çalışıyor. Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye'de teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü. Xiaomi'nin Redmi kategorisinde bulunan yeni akıllı telefonlarından Redmi Note 7, kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaştı. 129 günde 10 milyondan fazla satmayı başaran telefonun Türkiye'de de satışı yapılıyor. Peki Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri nedir?
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