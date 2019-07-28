Çinli dünyaca ünlü cep telefonu üreticisi olan Xiaomi amiral gemilerini Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'yi tanıtmıştı. Tüm dünyada yoğun ilgi gören telefonlar bayahı iyi bir satış sayıına ulaştı. Xiaomi, yeni telefonlarından Xiaomi Mi 9T'yi İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte Türkiye'ye getirmişti. Şirketin Türkiye'de satılacak en üst düzey telefonu olma özelliğini taşıyan aygıt bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu? 6.39 inç'lik büyük bir ekranla kullananların karşısına çıkan Xiaomi Mi 9'nin AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlüğünde. Aletin ön yüzünde dikkat çeken bir nokta ise ekranda herhangi bir kamera yer almaması. Bu da ekranın tamamen kullanıcıya bırakıldığı anlamına geliyor. Peki Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri...