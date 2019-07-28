Xiaomi Türkiye lansmanında yeni Xiaomi Mi 9 serisi ve Redmi Note 7 modelinin tanıtımını yapmıştı. Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Türkiye pazarında daha da aktif rol almak için yeni ürünlerini geciktirmeden Türkiye pazarında kullanıcılarıyla buluşturmaya çalışıyor. Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye'de teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü. Xiaomi'nin Redmi kategorisinde bulunan yeni akıllı telefonlarından Redmi Note 7, kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaştı. 129 günde 10 milyondan fazla satmayı başaran telefonun Türkiye'de de satışı yapılıyor. Peki Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri nedir?