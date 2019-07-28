Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan oyunlardan olan PUBG'ye yeni gelen özellikler şimdiden merakla bekleniyor. Son olarak PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi yayınlanmış, oyunda çeşitli yenilikler yapılmıştı. Yeni güncellemeyle birlikte Erangel haritasında yenilikler olacağı konuşuluyor. Peki, PUBG yeni güncellemesinde neler olacak? İşte yenilikler...

PUBG YENİ GÜNCELLEMESİNDE NELER OLACAK?

PUBG Mobile'a gelecek olan güncellemede Erangel haritasında yenilikler olacak. Oyunun haritası bugün tanıtıldı. Erangel 2.0 haritası birbirinden farklı özelliklerle kullanıcılara sunulacak. Erangel 2.0 haritasında grafiklerin daha iyi olacağı konuşuluyor. Bu özelliğin yakın zamanda kullanıcılara sunulması bekleniyor.