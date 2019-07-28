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  • 28.07.2019 18:16
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 18:19

'a iddialı yenilikler geliyor! Yeni güncellemede neler olacak? Haritada yenilikler...

Dünya genelinde en çok oynananlar listesinde zirvede yer alan PUBG son güncellemesiyle çok konuşuldu. Güncellemeyle oyuna gelen düzeltmelerin ardından PUBG meraklılarını sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Gelen bilgilere göre, 'a iddialı yenilikler geliyor! Şimdi birçok kişi merakla PUBG yeni güncellemesinde neler olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte PUBG Mobile'a gelecek o yenilikler...

PUBG Mobile'a iddialı yenilikler geliyor!

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan oyunlardan olan PUBG'ye yeni gelen özellikler şimdiden merakla bekleniyor. Son olarak PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi yayınlanmış, oyunda çeşitli yenilikler yapılmıştı. Yeni güncellemeyle birlikte Erangel haritasında yenilikler olacağı konuşuluyor. Peki, PUBG yeni güncellemesinde neler olacak? İşte yenilikler...

PUBG YENİ GÜNCELLEMESİNDE NELER OLACAK?

PUBG Mobile'a gelecek olan güncellemede Erangel haritasında yenilikler olacak. Oyunun haritası bugün tanıtıldı. Erangel 2.0 haritası birbirinden farklı özelliklerle kullanıcılara sunulacak. Erangel 2.0 haritasında grafiklerin daha iyi olacağı konuşuluyor. Bu özelliğin yakın zamanda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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