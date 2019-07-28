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  • 28.07.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 20:14

'in son görüntüleri ortaya çıktı! iPhone XI özellikleri neler olacak? Geri sayım başladı!

Teknoloji devi Apple'ın yeni telefonları olan , iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 için geri sayım başladı. Apple Eylül ayında iPhone XI modellerini tanıtması bekleniyor. Daha modeller tanıtılmadan birçok sitede iPhone modellerinin görüntüleri dolaşmaya başladı. Ayrıca iPhone 11'e ait bir videoda yayınlandı. Peki, iPhone XI yeni özellikleri nasıl olacak? İşte iPhone 11 Max ve iPhone 11 R cihazlarına dair son detaylar...

Apple'ın Eylül ayında düzenlenecek olan etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtması bekleniyor. Apple'ın tanıtacağı modeller arasında iPhone 11, iPhone Max ve iPhone 11 R cihazlarının yer alacağı konuşuluyor. Şimdiden birçok YouTube ve internet sayfasında iPhone 11'e dair görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Peki, iPhone 11 özellikleri neler olacak? İşte iPhone 11'e dair bir YouTube kanalından yayınlanan son video...

EKRAN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.

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