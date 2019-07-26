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’ni geçmeyi deneyen Fransız mucit başarısız oldu

Geliştirdiği uçan kaykayla ’yle ’yı ayıran ’ni geçmeyi deneyen Fransız mucit , suya çakıldı.



Fransa'daki Bastille Günü'nde, 'Uçan asker' gösterisi yapan mucit 'nın ikinci meydan okuması başarısızlıkla sonuçlandı. ve 'yı ayıran Manş Denizi'ni kaykayıyla geçme denemesi yapan Zapata'nın hedefine ulaşamadığı açıklandı. Fransa'nın kuzey kıyısındaki Sangatte'de bilimkurgu filmlerini aratmayan sahneler yaşatan ve bir platformdan havalanan 40 yaşındaki Zapata, yarı yolda yakıt ikmali için alçalmak isterken denize düştü.



Eski bir jet-ski şampiyonu olan Zapata, Guinness'e girmeyi hedefliyordu.

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