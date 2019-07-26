Fransa'daki Bastille Günü'nde, 'Uçan asker' gösterisi yapan mucit Franky Zapata'nın ikinci meydan okuması başarısızlıkla sonuçlandı. İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni kaykayıyla geçme denemesi yapan Zapata'nın hedefine ulaşamadığı açıklandı. Fransa'nın kuzey kıyısındaki Sangatte'de bilimkurgu filmlerini aratmayan sahneler yaşatan ve bir platformdan havalanan 40 yaşındaki Zapata, yarı yolda yakıt ikmali için alçalmak isterken denize düştü.
Eski bir jet-ski şampiyonu olan Zapata, Guinness'e girmeyi hedefliyordu.
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