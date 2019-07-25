Milyonlarca ve hatta milyarlarca cep telefonu kullanıcısı Whatsapp mesajlaşma sistemini kullanıyor. Whatsapp'ın ortaya çıkan gizli tehlikesi adeta şoke etti. Siber tehdit durum raporuna göre eski sürüm WhatsApp'tan yapılan sesli aramalarla casus yazılım yüklenip, kişisel bilgiler ele geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın şirketi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) yeni Siber Tehdit Durum Raporu yayımladı. Raporda kişisel verilere ulaşmak için cep telefonlarında kullanılan uygulamalardaki eksiklerden yararlanıldığına dikkat çekildi. Raporda WhatsApp üzerinden yapılan bir saldırı hatırlatıldı. İşte Whatsapp'ın gizli tehlikesi ve detaylar