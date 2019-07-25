iPhone 11 modeli için geri sayım başladı. Apple tarafından Eylül ayından tanıtılması beklenen iPhone 11 modelleri şimdiden merak konusu oldu. Birçok internet sitesinde iPhone 11 modellerine dair görüntüler yayınlanmaya başladı. Apple'ın Eylül ayında iPhone 11, iPhone Max ve iPhone 11 R modellerini tanıtması bekleniyor. Peki, Peki, iPhone XI nasıl görünecek? iPhone 11 özellikleri neler olacak?

EKRAN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.