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  • 25.07.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 21:24

11 böyle gözüküyor! iPhone XI yeni özellikleri neler olacak? fiyatı ne kadar?

ABD merkezli teknoloji devi 'ın Eylül ayında düzenlenecek olan etkinlikte yeni modellerini tanıtması bekleniyor. Apple'ın tanıtacağı modeller arasında , iPhone Max ve iPhone 11 R cihazlarının yer alacağı konuşuluyor. Şimdiden birçok YouTube ve internet sayfasında iPhone 11'e dair görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Peki, iPhone XI nasıl görünecek? neler olacak? İşte iPhone 11'e dair merak edilenler...

iPhone 11 modeli için geri sayım başladı. Apple tarafından Eylül ayından tanıtılması beklenen iPhone 11 modelleri şimdiden merak konusu oldu. Birçok internet sitesinde iPhone 11 modellerine dair görüntüler yayınlanmaya başladı. Apple'ın Eylül ayında iPhone 11, iPhone Max ve iPhone 11 R modellerini tanıtması bekleniyor. Peki, Peki, iPhone XI nasıl görünecek? iPhone 11 özellikleri neler olacak?

EKRAN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.

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