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  • 24.07.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 18:51

'ye gelen yenilikler nelerdir? PUBG Mobile güncellemesinde silah ve kostümler dikkat çekiyor!

Corporation, bir süredir PUBG meraklıları tarafından merakla beklenen güncellemeyi yayınlandı. Dünyada ve Türkiye'de çok oynanan oyunlardan birisi olan PUBG'ye hangi özelliklerin geldiği şimdi oyuncular tarafından merakla araştırılıyor. Peki, güncellemeyle birlikte PUBG'ye gelen yeni özellikler nelerdir? İşte PUBG meraklılarının araştırdığı o özellikler...

PUBG'ye gelen yenilikler nelerdir?

Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen PUBG Mobile'a bir güncelleme daha yapıldı. PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi yayınlandı. Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte PUBG'ye gelen özellikler araştırılmaya başlandı. Peki, PUBG'ye gelen güncellemeyle oyunculara sunulan yeni özellikleri hangileri? İşte PUBG) güncellemesinde yer alan yeni özellikler...

PUBG YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

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