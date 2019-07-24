Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen PUBG Mobile'a bir güncelleme daha yapıldı. PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi yayınlandı. Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte PUBG'ye gelen özellikler araştırılmaya başlandı. Peki, PUBG'ye gelen güncellemeyle oyunculara sunulan yeni özellikleri hangileri? İşte PUBG) güncellemesinde yer alan yeni özellikler...

PUBG YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

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