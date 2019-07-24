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  • 24.07.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 19:21

Android Q güncellemesi alıyor mu? Huawei'den beklenen Android açıklaması geldi!

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin ardından zor günler geçiren 'nin işletim sistemi konusunda alacağı karar merak ediliyordu. Huawei telefon sahipleri Q güncellemesi alıyor mu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Huawei Android Q güncellemesi alıyor mu? Huawei'den Android ile ilgili bir süredir merakla beklenen açıklama geldi.

Huawei Android Q güncellemesi alıyor mu?

Huawei Android Q güncellemesi alıyor mu? Huawei telefon kullanıcıları cihazlarının Android güncellemesi alıp almayacağını araştırıyordu. Çinli teknoloji devinden beklenen açıklama geldi. Huawei'nin yönetim kurulu üyesi olan Catherine Chen, yaptığı açıklamada Huawei telefonlarda Android ile yola devam edileceğini kaydetti.

HUAWEİ ANDROİD İLE YOLA DEVAM EDECEK Mİ?

Huawei'nin Google ile olan iş ilişkileri de bozulmuştu. Bu nedenle Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMeng OS'u telefonlarında kullanmaya başlayacağı düşünülüyordu. Ancak Huawei'nin yönetim kurulu üyesi olan Catherine Chen, yaptığı açıklamada Huawei telefonlarda Android ile yola devam edileceğini söyledi.

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