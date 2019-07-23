Apple, dün akşam saatlerinde iOS 12.4 güncellemesini yayınladı. Şirket, Eylül ayında yayınlayacağı iOS 13 öncesi son güncellemesini böylece kullanıcılara sunmuş oldu. Peki iOS 12.4 güncellemesi ile hangi yeni özellikler geliyor? Ortalama 400 MB alan kaplayan iOS 12.4 güncellemesi, beta sürümlerinin peşinden son sürüme ulaştı ve kullanıcılara dağıtıldı. Dün akşam saatlerinde etken hale gelen güncellemeyi henüz indirmediyseniz iTunes üzerinden de güncellemeyi yapabileceğiniz gibi, cihazınızın Ayarlar kısmından da güncellemeyi yapma şansınız var. Peki iOS 12.4 güncellemesi özellikleri neler? IOS 12.4 yükleyince hangi özellikler gelecek?