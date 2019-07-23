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  • 23.07.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 12:37

12.4 yükleyince hangi özellikler gelecek? si özellikleri neler?

12.4 si özellikleri neler? yükleyince hangi özellikler gelecek? iOS 12.4 güncellemesi geldi! iOS 13 öncesi son güncelleme kullanıcılara sunulmuş oldu. Yapılan haberler sonucunda 12.4 güncellemesinin hangi özellikleri içerdiği kullanıcılar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki IOS 12.4 güncellemesi ile hangi geliyor? Artık sadece fotoğraflar değil, diğer verileri de bir iPhone'dan diğerine kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz. Bu sayede kişiler yeni bir iPhone aldıkları zaman eski iPhone'larından aktarımı direkt olarak WiFi üzerinden yapabiliyor. Böylelikle iCloud ya da iTunes üstünden veri indirme olayı bitiyor.

iOS 12.4 güncellemesi özellikleri neler?

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 12.4 güncellemesini yayınladı. Şirket, Eylül ayında yayınlayacağı iOS 13 öncesi son güncellemesini böylece kullanıcılara sunmuş oldu. Peki iOS 12.4 güncellemesi ile hangi yeni özellikler geliyor? Ortalama 400 MB alan kaplayan iOS 12.4 güncellemesi, beta sürümlerinin peşinden son sürüme ulaştı ve kullanıcılara dağıtıldı. Dün akşam saatlerinde etken hale gelen güncellemeyi henüz indirmediyseniz iTunes üzerinden de güncellemeyi yapabileceğiniz gibi, cihazınızın Ayarlar kısmından da güncellemeyi yapma şansınız var. Peki iOS 12.4 güncellemesi özellikleri neler? IOS 12.4 yükleyince hangi özellikler gelecek?

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