SOMFY IntelliTAG kapı ve pencere dedektörü, titreşim özelliklerini analiz ediyor. Evinize izinsiz bir giriş yapılmaya çalışıldığı anda, kapı açılmadan önce sireni devreye sokuyor ve telefonunuza bildirim gönderiyor. Cihaz, kapının tıklatılması ya da bir topun kapıya çarpması gibi doğal olayları da kapının zorlanmasından ayırt edebiliyor.
- Teknoloji
- 23.07.2019
- Gazete
Hırsıza geçit yok
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