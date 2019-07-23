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ırken bunlara dikkat! İşte bilgisayar alırken dikkat etmeniz gerekenler...

Her zaman ve her yerde ihtiyaç duyacağımız bilgisayarlarımızı alırken dikkat etmemiz gerekenler var. Öncelikle kullanım amacımızı belirleyip; işlemcisinden RAM’ine, anakartından kasasına iyi incelemeliyiz.

Bilgisayar alırken dikkat
Hemen her ihtiyaca uygun, üstün teknoloji ve tasarım özelliklerine sahip bilgisayarlar üretiliyor. Bilgisayar seçimi yaparken kullanım amacının göz önüne alınması gerekiyor. Çünkü aksi durumda alınan bilgisayar tam fonksiyonuyla kullanılamıyor veya ihtiyaç duyulan performansı sağlayamadığından yetersiz görünüyor. Bu durum çoğu zaman yeni ımıyla sonuçlanıyor.

Peki, bilgisayar satın alırken nelere dikkat edilmeli?

bilgisayar alıyorsanız, portları, kasanın içini ve dışını da inceleyerek fiziksel hasar olmadığını doğrulayın.
Bilgisayarın, yükleneceği söylenen sistemleri veya programlar için herhangi bir CD ile birlikte geldiğinden emin olun.
Yenilenmiş bilgisayarlarda, bilgisayar üreticisinin, bilgisayar garantisini eski kullanıcıdan size vermeyeceğini unutmayın.
Kasada sürücüler erişilebilir mi, yoksa konumlandırılmasını istediğiniz şekilde mi konumlandırılıyor, inceleyin.
Yeni bilgisayarların çoğunda, bilgisayarda bir disk yazıcı bulunur. CD veya DVD yapmak istiyorsanız bilgisayarın desteklediğinden emin olun.
Bol miktarda boş alana sahip ve genel bilgisayarı yavaşlatmayan hızlarda çalışan bir sabit disk sürücüsü aldığınızdan emin olun.
Bilgisayarda bulunan fazla belleğin, daha verimli çalışmanızı sağladığını unutmayın.

DONANIMLAR NE İŞE YARAR?

ANAKART: Anakart, bilgisayarın diğer donanımlarının bağlandığı, her parçanın diğeriyle haberleştirildiği karttır. Seçeceğiniz donanımlara uygun anakart seçmelisini. Anakartlar her işlemciyi her RAM kapasitesini her ekran kartını desteklemez.

İŞLEMCİ: Bilgisayarın beynidir. Intel işlemciler genellikle programsal, AMD işlemciler ise grafiğe dayalı işler için tercih edilir. İyi işlemci hız demektir.

RAM: Bilgisayarın çalışması sırasında geçici olarak bilgi depolayan hafıza birimidir. RAM bilgisayarın hızına doğrudan etki eder.

EKRAN KARTI: Ekran kartı, oyun oynamak isteyenler için en önemli parçadır. Oyun oynamak için belleği ve çözünürlüğü yüksek bir ekran kartı almanızda yarar var.

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