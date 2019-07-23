Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, Intel Corp'un akıllı telefon-modem çipleri üretim birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple ve Intel arasında görüşmeler ileri bir aşamada ve gelecek hafta bir anlaşmaya varılabilir.
Intel'in akıllı telefon-modem çipleri bölümünün değeri 1 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.
Apple'dan büyük hamle! Dev şirketi satın alıyor
Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple, Intel'in akıllı telefon-modem çipleri birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor. Görüşmelerin belli bir aşamaya geldiği ve satın alma işleminin 1 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.
Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, Intel Corp'un akıllı telefon-modem çipleri üretim birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor.
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