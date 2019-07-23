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  • 23.07.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:04

'dan büyük hamle! Dev şirketi satın alıyor

Dünyanın en büyük firmalarından biri olan , 'in akıllı telefon-modem çipleri birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor. Görüşmelerin belli bir aşamaya geldiği ve satın alma işleminin 1 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Apple'dan büyük hamle! Dev şirketi satın alıyor

Wall Street Journal'ın haberine göre , Corp'un akıllı telefon-modem çipleri üretim birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple ve Intel arasında görüşmeler ileri bir aşamada ve gelecek hafta bir anlaşmaya varılabilir.

Intel'in akıllı telefon-modem çipleri bölümünün değeri 1 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.

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