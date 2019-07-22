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  • 23.07.2019 02:19
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 02:20

ne zaman geliyor? iOS 13'te hangi yeni özellikler bulunacak?

ABD merkezli teknoloji devi tarafından Eylül ayında tanıtılması beklenen merakla bekleniyor. iOS 13 milyonlarca Apple kullanıcısı tarafından araştırılmaya başlandı. Apple kullanıcıları güncelleme öncesi iOS 13'te hangi yeni özellikler bulunacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte iOS 13 hakkında merak edilenler...

iOS 13'te hangi yeni özellikler bulunacak?

Apple yeni işletim sistemi iOS 13 üzerinde çalışmalarına bir süredir devam ediyor. Milyonlarca Apple kullanıcısı iOS 13 ile ilgili detayları araştırmaya başladı. iOS 13'te hangi yeni özellikler yer alacak sorusu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Yenilenen özellikleriyle dikkat çeken iOS 13'ün hangi tarihte çıkacağı sorgulatılıyor. İşte iOS 13'e dair detaylar...

İOS 13 NE ZAMAN GELİYOR?

iOS 13'ün planlanan tarihte bir değişiklik olmazsa en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların cihazlarına sunulması bekleniyor.

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