Çinli dünyaca ünlü cep telefonu üreticisi olan Xiaomi amiral gemilerini Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'yi tanıtmıştı. Tüm dünyada yoğun ilgi gören telefonlar bayahı iyi bir satış rakamına ulaştı. Xiaomi, yeni telefonlarından Xiaomi Mi 9T'yi İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte Türkiye'ye getirmişti.