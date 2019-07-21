Çinli dünyaca ünlü cep telefonu üreticisi olan Xiaomi amiral gemilerini Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'yi tanıtmıştı. Tüm dünyada yoğun ilgi gören telefonlar bayahı iyi bir satış rakamına ulaştı. Xiaomi, yeni telefonlarından Xiaomi Mi 9T'yi İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte Türkiye'ye getirmişti.
Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar?
Xiaomi Türkiye lansmanında yeni Xiaomi Mi 9 serisi ve Redmi Note 7 modelinin tanıtımını yapmıştı. Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Türkiye pazarında daha da aktif rol almak için yeni ürünlerini geciktirmeden Türkiye pazarında kullanıcılarıyla buluşturmaya çalışıyor. Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye'de teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü.
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