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  • 20.07.2019 00:59
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 01:06

Instagram'dan 'gizli' denemeler! 5 ülke daha listeye alındı... O özellik tarih oluyor

'da denenen pilot proje; İrlanda, , , ve 'da da uygulanmaya başlanacak. Test versiyonunda kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini görebilirken, başkalarının paylaştığı fotoğrafların beğeni rakamlarını göremiyor.

Sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların paylaştığı fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini gösteren rakamların gizlendiği versiyonunun denemesini, 5 ülkede daha uygulama kararı aldı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, mayıstan bu yana Kanada'da denenen pilot projenin İrlanda, İtalya, Japonya, Avustralya ve Brezilya'da da uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

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