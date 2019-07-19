Instagram'dan 'gizli' denemeler! 5 ülke daha listeye alındı... O özellik tarih oluyor

Sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların paylaştığı fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini gösteren rakamların gizlendiği versiyonunun denemesini, 5 ülkede daha uygulama kararı aldı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, mayıstan bu yana Kanada'da denenen pilot projenin İrlanda, İtalya, Japonya, Avustralya ve Brezilya'da da uygulanmaya başlanacağı belirtildi.