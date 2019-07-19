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  • 19.07.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:08

? ? Ay'a inişin 50. yılı tarafından neden yapıldı

50 yıl önce bugün Apollo 11 ile dünyanın yörüngesi olan Ay'a ilk insanlı uçuş gerçekleştirildi. Meydana gelen bu uçuş dünyada büyük yankı uyandırdı. Astronotlar arasında yer edinen Ay'a ilk adımını attığı 21 Temmuz 01:56'da Bu bir insan için küçük insanlık için büyük bir adım ifadesini kullanarak hafızalarda yer etti. Astronot Neil Armstrong'a Michael Collins ve Edwin "Buzz" E. Aldrin, Jr. Birlikte rol aldı. Apollo 11, uzay uçuşu tarihinde Apollo 10'dan sonra mürettebatının tamamı daha önce uzay uçuşu yapmış astronotlardan oluşan ikinci görevdi. Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Peki ? ? Ay'a inişin 50. yılı tarafından neden yapıldı

Apollo 11'in Görevi Nedir? Ay görevleri nelerdir? Ay'a inişin 50. yılı Google tarafından neden Doodle yapıldı. Dünyanın yörüngesi olan Ay'a tarihte ilk kez bundan tam 50 yıl önce inildi. Apollo 11 uzay aracı bu zamana kadar insanlı ilk uzay uçuşu olması sebebiylede büyük önem arz etmektedir. İnsanoğlu'nun Ay'a ayak basışının üzerinden tam 50 yıl geçti. Dünyaca ünlü arama motoru Google, Apollo 11 uzay aracı ve astronotları unutmadı.Ay'a ilk ayak basışın üzerinden tam 50 yıl geçmiş olmasına rağmen Neil Armstrong, Michael Colins ve E. Aldrin Jr. unutulmadı. Peki Apollo 11 uzay aracının görevi neydi? Ay'a ayak basarken Armstrong " insan için küçük, insanlık için büyük bir adım" ifadesini kullandı. İniş canlı yayınla aktarıldığından bu söz dünya çapındaki insanlar tarafından duyuldu. Apollo 11 Uzay Yarışı'nı fiilen bitirdi ve ABD başkanı John F. Kennedy'nin 1960'ların sonuna kadar Ay'a ulaşma hedefini gerçekleştirmiş oldu.

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