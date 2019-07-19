Apollo 11'in Görevi Nedir? Ay görevleri nelerdir? Ay'a inişin 50. yılı Google tarafından neden Doodle yapıldı. Dünyanın yörüngesi olan Ay'a tarihte ilk kez bundan tam 50 yıl önce inildi. Apollo 11 uzay aracı bu zamana kadar insanlı ilk uzay uçuşu olması sebebiylede büyük önem arz etmektedir. İnsanoğlu'nun Ay'a ayak basışının üzerinden tam 50 yıl geçti. Dünyaca ünlü arama motoru Google, Apollo 11 uzay aracı ve astronotları unutmadı.Ay'a ilk ayak basışın üzerinden tam 50 yıl geçmiş olmasına rağmen Neil Armstrong, Michael Colins ve E. Aldrin Jr. unutulmadı. Peki Apollo 11 uzay aracının görevi neydi? Ay'a ayak basarken Armstrong " insan için küçük, insanlık için büyük bir adım" ifadesini kullandı. İniş canlı yayınla aktarıldığından bu söz dünya çapındaki insanlar tarafından duyuldu. Apollo 11 Uzay Yarışı'nı fiilen bitirdi ve ABD başkanı John F. Kennedy'nin 1960'ların sonuna kadar Ay'a ulaşma hedefini gerçekleştirmiş oldu.