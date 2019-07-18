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  • 18.07.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 21:46

güncellemesinde neler olacak? PUBG yeni sezon ne zaman başlayacak?

PlayerUnknown's Battlegrounds () dünya genelinde ve Türkiye'de birçok kişi tarafından oynanıyor. Oyuna gelecek yeni özellikler ve yeni sezon tanıtımları PUBG meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. PUBG'ye gelecek güncellemeler bu nedenle merak ediliyor. Peki, leri neler olacak? İşte oyuna dair bazı bilgiler...

PUBG'ye önemli güncelleme geliyor!

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG'ye gelecek güncellemeler büyük bir merakla takip ediliyor. Güncellemeyle birlikte gelecek özellikler PUBG meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki, PUBG güncellemesinde yeni özellikler neler olacak? İşte PUBG güncellemesine dair merak edilenler...

PUBG YENİ SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

PUBG'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Sezon 4, 24 Temmuz'da geliyor." ifadelerine yer verildi.

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