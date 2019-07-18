Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG'ye gelecek güncellemeler büyük bir merakla takip ediliyor. Güncellemeyle birlikte gelecek özellikler PUBG meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki, PUBG güncellemesinde yeni özellikler neler olacak? İşte PUBG güncellemesine dair merak edilenler...

PUBG YENİ SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

PUBG'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Sezon 4, 24 Temmuz'da geliyor." ifadelerine yer verildi.