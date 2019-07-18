Instagram çalışmalara başladı! Çok kullanılan o özellik tarih oluyor

Instagram, yaptığı açıklamada fotoğrafların altından beğeni sayısını kaldırmak için çalışmalara başlandığını duyurdu. Instagram 6 ülkeyi pilot çalışmasına dahil etti. Instagram kullanıcıları ise Twitter'da Instagram DELETE hashtag'iyle on binlerce tweet attı.
BEĞENİLER GÖZÜKMEYECEK
Test süreci sona erdiğinde Instagram, planına sadık kalırsa dünya genelinde yeni uygulamasını devreye sokacak. Böylece kullanıcılar kendi paylaştıkları fotoğraflarının beğeni sayısını görmeye devam ederken, farklı kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflardaki beğenileri görmesi mümkün olmayacak.
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