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  • 19.07.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:31

Pie ve güncellemesi alan hangileri? İşte ve Android Q özellikleri

'ın en yeni işletim sistemi Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar... Google'ın en yeni işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek ve pek çok yeni özellik sunacak. Peki Android Pie güncellemesini hangi telefonlar alacak? Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

Resmen açıklandı! O telefonlar tamamen değişiyor

Google tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Android Q ve Android Pie işletim sistemleri oldukça merak edildi. Bu işletim sistemleri Android işletim sistemi kullanan telefon sahipleri tarafınca bayahı ilgi görüyor. Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Android Pie'daki en önemli özellik Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz - böylece bir şarjla daha ileri gidebilirsiniz. Peki Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler?

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