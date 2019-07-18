Google tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Android Q ve Android Pie işletim sistemleri oldukça merak edildi. Bu işletim sistemleri Android işletim sistemi kullanan telefon sahipleri tarafınca bayahı ilgi görüyor. Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Android Pie'daki en önemli özellik Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz - böylece bir şarjla daha ileri gidebilirsiniz. Peki Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler?