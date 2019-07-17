WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp'ta ara ara erişim sorunu yaşanırken, Instagram'da 'Akış Yenilenemedi' hatası ile karşı karşıya kalınıyor. Son zamanlarda uygulamaya girişte hatalar yaşanmış sorun kısa sürede düzeltilmişti. 17 Temmuz'da da yine aynı sorunlar yaşanmaya başladı. Peki, Instagram, WhatsApp çöktü mü? Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram'a saat 15.30 civarından itibaren erişim sağlanamıyor. Instagram'a girişte 'Akış Yenilenemedi' hatası veriyor. Sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, yoğunluk yüzünden oluşabileceği tahmin ediliyor.

Instagram sorunu canlı arıza haritası üzerinde şu şekilde görülüyor:

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması olan WhatsApp'ta da sorun aynı Instagram'daki gibi saat 15.30'da başladı. WhatsApp'a erişim ara ara sağlanırken, sorunun kaynağı henüz bilinmiyor.

WhatsApp sorunu canlı arıza haritası üzerinde şu şekilde görülüyor: