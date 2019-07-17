Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 17.07.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 17:29

, çöktü mü,fotoğraflar neden açılmıyor? Instagram, Whatsapp, neden çöktü?

, , neden çöktü? Instagram, ,fotoğraflar neden açılmıyor? Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. devleri Instagram ve WhatsApp'ta dönem dönem meydana gelen sorun bugün bir kez daha tekrar etti. Instagram'da uygulamaya giren kullanıcılar yüklenilen fotoğrafları görüntüleyemiyor WhatsApp'ta ise mesajlar iletilemiyor. Peki, Instagram'daki fotoğraflar neden açılmıyor? İnternet sitelerinin erişim durumunu harita üzerinden canlı olarak paylaşan DownDetector'e göre Instagram dahil sosyal medya kanallarının erişim sorunu yaşadığı ülkeler ağırlıklı olarak Avrupa bölgesi görünüyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp erişim sorunu bugün yine tekrarladı. 15.30'dan itibaren bazı kullanıcılar bu üç uygulamaya erişimde zorlandı. Instagram'da yüklenen fotoğraflar görüntülenemezken WhatsApp'ta mesajlar iletilemiyor. Konuyla ilgili kısa süre içerisinde sosyal medya devlerinden açıklama yapılması beklenirken sorunun kaynağı henüz bilinmiyor. 3 sosyal medya platformu 3 Temmuz'da da benzer bir sorun yaşamış ve bir süre boyunca milyonlarca kullanıcıya hizmet verememişti. ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı. Instagram, Whatsapp, Facebook neden çöktü? Instagram, Whatsapp çöktü mü,fotoğraflar neden açılmıyor?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram, Whatsapp çöktü mü,fotoğraflar neden açılmıyor? Instagram, Whatsapp, Facebook neden çöktü?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri