Facebook, Instagram ve WhatsApp erişim sorunu bugün yine tekrarladı. 15.30'dan itibaren bazı kullanıcılar bu üç uygulamaya erişimde zorlandı. Instagram'da yüklenen fotoğraflar görüntülenemezken WhatsApp'ta mesajlar iletilemiyor. Konuyla ilgili kısa süre içerisinde sosyal medya devlerinden açıklama yapılması beklenirken sorunun kaynağı henüz bilinmiyor. 3 sosyal medya platformu 3 Temmuz'da da benzer bir sorun yaşamış ve bir süre boyunca milyonlarca kullanıcıya hizmet verememişti. ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı. Instagram, Whatsapp, Facebook neden çöktü? Instagram, Whatsapp çöktü mü,fotoğraflar neden açılmıyor?