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  • 16.07.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 20:18

nın ismi ne? nasıl kullanılır, nasıl indirilir? Sosyal medyayı salladı!

Kısa sürede sosyal medyayı sallayan Face App insanlar tarafından araştırılıyor. Programı indirmek isteyen birçok kişi Face App yaşlandırma programı nasıl indirilir sorusunun yanıtını merakla sorgulatılıyor. Peki, sosyal medyada dikkat çeken Face App yaşlandırma programı nasıl indirilir? ? İşte cevabı...

Face App yaşlandırma programı nasıl indirilir?

Sosyal medyada çok konuşulan Face App yaşlandırma programı vatandaşlar tarafından internette çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Birçok kişi Face App programını indirerek uygulamayla kendi fotoğraflarının 30-40 yıl sonraki haline bakıyor. Peki, Face App yaşlandırma programı nasıl indirilir? Face App nasıl kullanılır? İşte merakla araştırılan o uygulamayla ilgili detaylar...

FACE APP NASIL KULLANILIR?

IOS ve Android tabanlı telefonların yanı sıra web üzerinden de kullanılabilen FaceApp uygulaması, kullanıcıların yeni gözdesi oldu. Kullanışlı arayüzü bulunan programda giriş yaptıktan sonra var olan bir fotoğrafınızı ekleyerek ya da hemen bir fotoğraf çekerek uygulamayı kullanabilirsiniz.

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