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  • 17.07.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 14:00

'ın güvenlik açığı milyonları etkiledi!

son dakika güvenlik açığı nedir? milyonları etkiledi. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir güvenlik açığı tespit edildi. devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir güvenlik açığı ile gündemde.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir güvenlik açığı ile gündemde. Milyonlarca insanın her gün kullandığı dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta şoke eden açık ortaya çıktı. WhatsApp güvenlik açığı ve tüm detayları haberimizde. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

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