Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir güvenlik açığı ile gündemde. Milyonlarca insanın her gün kullandığı dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta şoke eden açık ortaya çıktı. WhatsApp güvenlik açığı ve tüm detayları haberimizde. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.