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Söz dinleyen televizyon! TV'lerdeki uygulamalar sesli komutlarla aktifleştiriliyor

Söz dinleyen televizyon
Philips TV Yeni 'yle, televizyon izlemeyi daha keyifli hale getiriyor. Ambilightlı Philips TV 7304, narin tasarımı, T şeklindeki konsoluyla, televizyonu ev dekorasyonunun parçası haline getiriyor. TV'lerdeki uygulamalar artık sesli komutlarla da aktifleştiriliyor. Oyun oynamak, Netflix'e girmek veya 'ı aktifleştirmek için tek bir sesli komut yeterli. Performans Serisi'nin 127 ekran için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 6 bin 199 lira.

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