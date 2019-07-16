Philips TV Yeni Performans Serisi'yle, televizyon izlemeyi daha keyifli hale getiriyor. Ambilightlı Philips TV 7304, narin tasarımı, T şeklindeki konsoluyla, televizyonu ev dekorasyonunun parçası haline getiriyor. Philips Android TV'lerdeki uygulamalar artık sesli komutlarla da aktifleştiriliyor. Oyun oynamak, Netflix'e girmek veya Google'ı aktifleştirmek için tek bir sesli komut yeterli. Performans Serisi'nin 127 ekran için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 6 bin 199 lira.
- Teknoloji
- 16.07.2019
- Gazete
Söz dinleyen televizyon! Philips Android TV'lerdeki uygulamalar sesli komutlarla aktifleştiriliyor
- Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?
- Huawei'nin yeni işletim sistemi nasıl olacak?
- Dünya bu Japon kızı konuşuyor! 3 koluyla birlikte...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.