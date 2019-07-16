Samsung anı kaçırmak istemeyenler için geliştirilen Galaxy A80'i Türkiye'de satışa sundu. Galaxy A80, sektörde bir ilk olan döner mekanizmaya sahip üç kamerasıyla ve yeni sonsuz ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Samsung Electronics IT & Mobil İletişim Bölümü Başkanı DJ Koh, "Galaxy A80, her zaman ağ bağlantılı ve hazır olan günümüz kuşağının tüm ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir mobil deneyim sunuyor" dedi. 48 MP ana kamerasıyla Galaxy A80 hem gece hem gündüz net ve parlak fotoğraflar çekme olanağını sunuyor. 123 derece ultra geniş açılı lense sahip kamera 3 boyutlu derinlik sağlıyor. Telefonun Super AMOLED ekranı 20:9 görüş açısına sahip ve uçtan uca 6.7 inçlik FHD+ çözünürlük sunuyor. Galaxy A80 Türkiye'de, siyah, açık pembe ve açık gri olmak üzere üç renk seçeneği ile tüketicinin beğenisine sunuluyor. Telefonun Türkiye'de tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 6 bin 99 lira olarak açıklandı.
- Teknoloji
- 16.07.2019
- Gazete
Samsung’dan döner kamera! Samsung, Galaxy A80 modelini Türkiye'de satışa sundu
Samsung, Galaxy A80 modelini Türkiye'de satışa sundu. Galaxy A80, sektörde bir ilk olan döner mekanizmaya sahip üç kamerasıyla ve yeni sonsuz ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. 123 derece ultra geniş açılı lense sahip kamera 3 boyutlu derinlik sağlıyor. Telefonun Super AMOLED ekranı 20:9 görüş açısına sahip ve uçtan uca 6.7 inçlik FHD+ çözünürlük sunuyor. Galaxy A80 Türkiye'de, siyah, açık pembe ve açık gri olmak üzere üç renk seçeneği ile tüketicinin beğenisine sunuluyor.
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