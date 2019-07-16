Eylül ayında Apple tarafından tanıtılması beklenen iPhone 11 için geri sayım devam ediyor. Teknoloji devi bu kez telefonun tasarımında da değişikliklerle karşımıza çıkacak. Özellikle cihazın arka yüzündeki değişiklik kullanıcıların dikkat çekiyor. Grafik tasarımcı Hasan Kaymak da bilgilerden yola çıkarak iPhone 11'in muhtemel görüntüsünü tasarladı ve görenlerde şaşkınlık yarattı. İşte Apple'ın yeni modellerinin görüntüleri ve muhtemel teknik özellikleri...

EKRAN ÖZELLİKLERİ NASIL?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.