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  • 16.07.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 18:50

böyle gözükecek! ? neler?

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Apple kullanıcıları merakla iPhone 11'in tanıtılacağı günü beklemeye başladı. sorusu bu nedenle merak edilen sorular arasında bulunuyor. Son bilgiler ışığında Apple'ın iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor. Peki, neler?

Eylül ayında Apple tarafından tanıtılması beklenen iPhone 11 için geri sayım devam ediyor. Teknoloji devi bu kez telefonun tasarımında da değişikliklerle karşımıza çıkacak. Özellikle cihazın arka yüzündeki değişiklik kullanıcıların dikkat çekiyor. Grafik tasarımcı Hasan Kaymak da bilgilerden yola çıkarak iPhone 11'in muhtemel görüntüsünü tasarladı ve görenlerde şaşkınlık yarattı. İşte Apple'ın yeni modellerinin görüntüleri ve muhtemel teknik özellikleri...

EKRAN ÖZELLİKLERİ NASIL?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.

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