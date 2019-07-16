16-17 Temmuz 2019 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir? Ay tutulması burçlara etkisi nedir? "Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?", "Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?", "Ay tutulması aslan burcunu nasıl etkiler?" gibi sorular günün en çok merak edilen konularından bazıları. Bu gece gerçekleşmesi beklenen ay tutulması burçları da etkileyecek. Peki parçalı ay tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? İşte tutulmanın burçlara etkisi... Burçlar bazında baktığımızda ise Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar tutulmadan yoğun olarak etki alacaklar. Hazırlıksız değişimler ve bazı sağlık sorunlarına karşı bu burçlar önlem almalı ve değişime kafa tutmak yerine kabul etmeli. Oğlak burcunun 24 derecesi kişisel horoskoplarımızda yüzleşmelerin ve aslında ektiğimizi biçmenin zamanının geldiğini vurguluyor.