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  • 16.07.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 17:20

tutulması burçlara etkileri nelerdir? tutulması burçlara etkisi nedir?

tutulması bu gece (16 Temmuz 2019) gece yarısından hemen önce başlayacak ve 00:30’da gerçekleşecek. Tutulma Türkiye’den de gözlemlenebilecek ve oğlak nda gerçekleşecek. ları her zaman dolunay zamanında olur. Bazen etkileri daha az görülürken bazen daha güçlü olur. Pluton gezegeninin de baş rol oyuncusu olduğu Satürn ve Güney ay düğümünün de açı payı ile yardımcı rol alması ile tutulma oldukça güçlü etkilere sahip olacak. Akrep burcu, İkizler burcu, Oğlak burcu, Kova burcu, Balık burcu, Koç burcu, Boğa burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Yay burcu yorumları merak ediliyor. Peki tutulması burçlara etkileri nelerdir? Parçalı Ay tutulması burçlara etkisi nedir?

16-17 Temmuz 2019 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir? Ay tutulması burçlara etkisi nedir? "Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?", "Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?", "Ay tutulması aslan burcunu nasıl etkiler?" gibi sorular günün en çok merak edilen konularından bazıları. Bu gece gerçekleşmesi beklenen ay tutulması burçları da etkileyecek. Peki parçalı ay tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? İşte tutulmanın burçlara etkisi... Burçlar bazında baktığımızda ise Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar tutulmadan yoğun olarak etki alacaklar. Hazırlıksız değişimler ve bazı sağlık sorunlarına karşı bu burçlar önlem almalı ve değişime kafa tutmak yerine kabul etmeli. Oğlak burcunun 24 derecesi kişisel horoskoplarımızda yüzleşmelerin ve aslında ektiğimizi biçmenin zamanının geldiğini vurguluyor.

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