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  • 15.07.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 12:27

8. sezon ne zaman başlayacak? PUBG yeni özellikler neler?

8. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dünya genelinde geniş kitlesi olan PUBG oyununun 7. sezonu devam ediyor. 8'inci sezon için bekleyişte olan oyuncukar, yeni sezon tarihini araştırıyorlar. Peki, ? PUBG yeni özellikler neler? İşte detaylar...

PUBG Mobile 8. sezon ne zaman başlayacak?

PUBG Mobile 8. sezon ne zaman başlayacak? Yeni özellikleri ile takipçilerine kaliteli oyun performansı sunan PUBG'nin 8. sezonu için bekleyiş sürüyor. 7'nci sezona katılan oyuncular yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yazımızda, konu ile ilgili detayları derledik. Peki, PUBG Mobile 8. sezon ne zaman başlayacak? PUBG yeni özellikler neler? İşte 8. sezon hakkında detaylar...

PUBG MOBİLE 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Mobile 8. sezon için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Tahminlere göre PUBG 7. sezonun 16 Temmuz'da tamamlanması bekleniyor. 7'nci sezon tamamlandıktan sonra 8. sezon kısa sürede başlayacak. Yeni sezon için henüz tarih açıklanmadı. Tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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