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  • 15.07.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 18:39

alacak telefonlar hangileri? İşte marka marka güncelleme alacak o liste...

Androidin yeni sürümü nin ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından ilerleyen zamanlarda yayınlanması bekleniyor. Android telefon sahipleri güncellemesi alacak telefonlar hangileri olacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, hangileri? İşte marka marka güncelleme alacak o telefonların listesi...

Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Android Q güncellemesinin yakında Android cihazlara gelmesi bekleniyor. Google yeni Android güncellemesi için çalışırken telefon sahipleri hangi Android cihazlarına güncelleme geleceğini merak ediyor. Bu nedenle telefon sahipleri Android Q güncellemesiyle ilgili detayları yakından takip ediyor. Peki, Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte o liste...

SAMSUNG

Galaxy Fold, Galaxy S10 serisi, Galaxy S9 serisi, Galaxy Note 9, Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018), Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10, Galaxy J8+, J8, J6+, J6, Galaxy M30, M20, M10, Tab S5e, Tab S4, Tab A 10.1 (2019), Tab A 10.5 (2018)

GOOGLE

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

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