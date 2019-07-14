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  • 14.07.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 17:32

İnternet olmadan kullanma yolları! WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? İşte cep telefonu ayarı

dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamasıdır ve milyarlarca kullanıcısı vardır. Bu bağlamda WhatsApp ile ilgili haberler oldukça merak edilmektedir. WhatsApp'tan yüzleri güldürecek bir haber geldi. WhatsApp artık internetsiz şekilde kullanılabilecek. Cep telefonunuza bazı ayarlamalar yapmanız yeterlidir. Aynı zamanda kötü bir haber daha geldi. WhatsApp, aylardır gündeminde olan ancak kullanıcılarının istemediği bir karara resmen imzasını attı. WhatsApp, 2020 yılından itibaren uygulama içinde reklam almaya başlayacağını duyurdu. Peki WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? İşte cep telefonu ayarı

İnternet olmadan WhatsApp kullanma yolları! WhatsApp internetsiz cep telefonu kullanma ayarı nasıl yapılır? Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu WhatsApp, yeni imkanları ile kullanıcısın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı. Bilindiği gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. Peki İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? İnternetsiz WhatsApp cep telefonu ayarları nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

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