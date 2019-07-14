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  • 15.07.2019 02:23
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 02:23

Huawei'ye Android güncellemesi geliyor mu? EMUI 10 ne zaman ne zaman yayınlanacak?

Bir süredir Google ile problemler yaşayan Huawei, birtakım tedbirler alarak kendi işletim sistemi için çalışmalara başladı. Milyonlarca Huawei kullanıcısı ise cihazlarının Android güncellemesi alıp almayacağını araştırıyor. Huawei'ye Android güncellemesi geliyor mu sorusu bu nedenle merak konusu oldu. Peki, EMUI 10 ne zaman ne zaman yayınlanacak? İşte son detaylar...

Huawei'ye Android güncellemesi gelecek mi?

Huawei ve Google arasındaki gerilimle birlikte Huawei kullanıcıları güncellemeler hakkında bilgi edinmek istiyor. Bilindiği üzere Huawei yaşanan problemlerle birlikte yeni işletim sistemi için harekete geçti. Peki, Huawei'ye Android güncellemesi geliyor mu? EMUI 10 ne zaman ne zaman yayınlanacak? İşte güncelleme hakkında merak edilenler...

HUAWEİ EMUİ 10 NE ZAMAN GELİYOR?

Huawei Geliştirici Konferansı, Huawei tarafından 9-11 Ağustos tarihlerinde arasında düzenlenecek. Bu tarihler aralığında EMUI 10'un ne zaman geleceği de belli olacak.

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