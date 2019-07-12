Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri nedir? Xiaomi, yeni telefonlarından Xiaomi Mi 9T'yi İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikte Türkiye'ye getirmişti. Şirketin Türkiye'de satılacak en üst seviye telefonu olma özelliğini taşıyan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu? 6.39 inç'lik büyük bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkan Xiaomi Mi 9'nin AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlüğünde. Cihazın ön yüzünde dikkat çeken bir nokta ise ekranda herhangi bir kamera yer almaması. Bu da ekranın tamamen kullanıcıya bırakıldığı anlamına geliyor. Yani çentikli ekranlara Xiaomi bu modelle veda ediyor. Xiaomi Redmi Note 7 ise 159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına ve, 0.8 mm kalınlığa sahip. Ekran camında Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılırken, düşmelere ve diğer sert darbelere karşı da 4 kat daha dayanıklı bir yapıda bulunuyor.
Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı kaç para? İşte Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri...
Xiaomi Türkiye lansmanında yeni Xiaomi Mi 9 serisi ve Redmi Note 7 modelinin tanıtımını yapmıştı. Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Türkiye pazarında daha da aktif rol almak için yeni ürünlerini geciktirmeden Türkiye pazarında kullanıcılarıyla buluşturmaya çalışıyor. Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye'de teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü. Xiaomi'nin Redmi kategorisinde bulunan yeni akıllı telefonlarından Redmi Note 7, kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaştı. 129 günde 10 milyondan fazla satmayı başaran telefonun Türkiye'de de satışı yapılıyor. Peki Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri nedir?
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