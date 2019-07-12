Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri nedir? Xiaomi, yeni telefonlarından Xiaomi Mi 9T'yi İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikte Türkiye'ye getirmişti. Şirketin Türkiye'de satılacak en üst seviye telefonu olma özelliğini taşıyan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu? 6.39 inç'lik büyük bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkan Xiaomi Mi 9'nin AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlüğünde. Cihazın ön yüzünde dikkat çeken bir nokta ise ekranda herhangi bir kamera yer almaması. Bu da ekranın tamamen kullanıcıya bırakıldığı anlamına geliyor. Yani çentikli ekranlara Xiaomi bu modelle veda ediyor. Xiaomi Redmi Note 7 ise 159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına ve, 0.8 mm kalınlığa sahip. Ekran camında Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılırken, düşmelere ve diğer sert darbelere karşı da 4 kat daha dayanıklı bir yapıda bulunuyor.