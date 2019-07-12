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  • 12.07.2019 22:48
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 23:06

nasıl olacak? iPhone XI ne zaman çıkacak? iPhone 11'den yeni görüntüler ortaya çıktı!

ABD'li teknoloji devi Apple tarafından Eylül ayında tanıtılması beklenen için meraklı bekleyiş sürüyor. Şirket, bu kez telefonun tasarımında da değişiklik yapmayı planlanıyor. Özellikle cihazın arka yüzündeki değişiklik kullanıcıların dikkat çekiyor. İnternete sızan son bilgiler ışığında Apple'ın iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor. Peki, ?

Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 11 için geri sayım başladı. Yeni iPhone'ların hem tasarım hem donanım anlamında çeşitli değişikliklerle çıkması bekleniyor. Apple'ın yeni cihazlarını Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Grafik tasarımcı Hasan Kaymak da bilgilerden yola çıkarak iPhone 11'in muhtemel görüntüsünü tasarladı ve görenlerde şaşkınlık yarattı. İşte Apple'ın yeni modellerinin görüntüleri ve muhtemel teknik özellikleri...

EKRAN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.

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