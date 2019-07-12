Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 11 için geri sayım başladı. Yeni iPhone'ların hem tasarım hem donanım anlamında çeşitli değişikliklerle çıkması bekleniyor. Apple'ın yeni cihazlarını Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Grafik tasarımcı Hasan Kaymak da bilgilerden yola çıkarak iPhone 11'in muhtemel görüntüsünü tasarladı ve görenlerde şaşkınlık yarattı. İşte Apple'ın yeni modellerinin görüntüleri ve muhtemel teknik özellikleri...

EKRAN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.