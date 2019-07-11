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  • 11.07.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 22:46

Son dakika: ? Twitter'a neden girilmiyor? Twitter'da erişim problemi yaşanıyor!

Kullanıcılar saat 21.45'ten itibaren Twitter'a erişim sağlayamıyor. Twitter'a girmek isteyen pek çok kullanıcı akış yenileme problemiyle karşılaşıyor. Bu nedenle birçok kişi şimdi merakla "?" ve "Twitter'a neden girilmiyor?" sorusuna yanıt arıyor.

Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor!

Sosyal medya devi Twitter'da saat 21.45'ten itibaren erişim problemleri yaşanmaya başladı. Twitter'a girişte problem yaşayan birçok kişi şimdi merakla Twitter çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a girmek isteyen pek çok kullanıcı akış yenileme problemiyle karşılaşıyor. Twitter kullanıcıları, ana sayfa akışının yenilenemediği ve tweet paylaşımı yapılamadığı bildiriminde bulundular.

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