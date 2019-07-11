Resmen açıklandı! O telefonlar tamamen değişiyor

Google tarafından geliştirilen Android Q ve Android Pie işletim sistemleri Android işletim sistemi kullanan telefon sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Android Q ve Android Pie güncellemesi sayesinde cep telefonları tamamen değişecek. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı.