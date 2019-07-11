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  • 12.07.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 13:48

Resmen açıklandı! O telefonlar tamamen değişiyor

'ın en yeni işletim sistemi Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar...

Google tarafından geliştirilen Android Q ve Android Pie işletim sistemleri Android işletim sistemi kullanan telefon sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Android Q ve Android Pie güncellemesi sayesinde cep telefonları tamamen değişecek. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı.

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