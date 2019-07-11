PUBG Mobile 8. sezon heyecanı başladı! PUBG yeni özellikleri neler olacak? Yeni silah ve eşyalar...

Türkiye'de ve dünyada geniş bir kitlesi bulunan PUBG'de yeni sezon heyecanı yaşanmaya başladı. 8. sezonla birlikte gelecek özellikler PUBG meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki, PUBG Mobile 8. sezonda yeni özellikler neler olacak? İşte PUBG Mobile 8. sezona ilişkin bazı bilgiler...

PUBG MOBİLE 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Mobile 7. sezonun 16 Temmuz tarihinde sona ermesi bekleniyor. PUBG Mobile 8. sezonun ise 7. sezondan sonra başlaması bekleniyor. Ancak yeni sezonla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.