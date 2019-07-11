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  • 11.07.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 19:22

PUBG Mobile 8. sezon heyecanı başladı! PUBG yeni özellikleri neler olacak? Yeni silah ve eşyalar...

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. PUBG Mobile 8. sezonu için geri sayım başladı. Şimdi yüz binlerce kişi PUBG'nin yeni özellikleri neler olacak sorusuna yanıt arıyor. 8. sezonda oyunda yer alacak yeni silah, eşya ve envanterleri merak ediyor. İşte PUBG 8. sezona dair merak edilenler...

PUBG'de 8. sezon heyecanı başladı!

Türkiye'de ve dünyada geniş bir kitlesi bulunan PUBG'de yeni sezon heyecanı yaşanmaya başladı. 8. sezonla birlikte gelecek özellikler PUBG meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki, PUBG Mobile 8. sezonda yeni özellikler neler olacak? İşte PUBG Mobile 8. sezona ilişkin bazı bilgiler...

PUBG MOBİLE 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Mobile 7. sezonun 16 Temmuz tarihinde sona ermesi bekleniyor. PUBG Mobile 8. sezonun ise 7. sezondan sonra başlaması bekleniyor. Ancak yeni sezonla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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