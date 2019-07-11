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  • 11.07.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 11:37

Instagram'a yeni özellik! Şikayet etmek yeterli olacak! Gölge Yasaklama ile o kullanıcılar engellenecek

Instagram'a yeni özellik geliyor. Gün geçtikçe kullanıcı sayısı daha da artan sosyal medya platormu Instagram ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre, Instagram'da rahatsız edici yorum ve içeriklerinin önünü almak için önemli bir aşamaya geçiliyor. İşte Instagram'ın yeni özelliği ile ilgili detaylar...

Instagram'a gelecek yeni özellik ile kullanıcılar derin bir nefes alacak. Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram'ın popülaritesi gün geçtikçe daha da artıyor. Instagram'ın yeni 'Gölge Yasaklama' özelliği ile rahatsız edici içerik ve paylaşımlar engellenecek.

Rahatsız edici yorum ve içeriklerinin önünü almak için önemli bir adım atılan bu özellik henüz test aşamasında. Gölge Yasaklama (Shadow Ban) olarak da anılan bu özellik aktif hale geldiğinde rahatsız edici içerik paylaşanların diğer kullanıcılarla teması tamamen kesilecek.

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