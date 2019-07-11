Instagram'a yeni özellik! Şikayet etmek yeterli olacak! Gölge Yasaklama ile o kullanıcılar engellenecek

Instagram'a gelecek yeni özellik ile kullanıcılar derin bir nefes alacak. Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram'ın popülaritesi gün geçtikçe daha da artıyor. Instagram'ın yeni 'Gölge Yasaklama' özelliği ile rahatsız edici içerik ve paylaşımlar engellenecek.

Rahatsız edici yorum ve içeriklerinin önünü almak için önemli bir adım atılan bu özellik henüz test aşamasında. Gölge Yasaklama (Shadow Ban) olarak da anılan bu özellik aktif hale geldiğinde rahatsız edici içerik paylaşanların diğer kullanıcılarla teması tamamen kesilecek.