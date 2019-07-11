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  • 11.07.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 20:56

'nin CEO'su yeni işletim sisteminin hızını açıkladı! ?

Google ile bir süredir sorunlar yaşayan , kendi işletim sistemi HongMeng OS (Ark OS) üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirket tarafından Ağustos ayının başında tanıtılması beklenen bu özel işletim sistemi, Huawei'nin cihazlarında Android'in yerini alacak. Huawei CEO’su Ren Zhengfei verdiği röportajda HongMeng OS hakkında detayları Huawei kullanıcılarıyla paylaştı. Peki, ? İşte HongMeng OS hakkında merak edilenler...

Huawei yeni işletim sisteminin hızını açıkladı

Çinli teknoloji devi Huawei bir süredir kendi işletim sistemi HongMeng OS (Ark OS) üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Huawei telefon sahipleri merakla yeni işletim sistemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Huawei CEO'su Ren Zhengfei yeni işletim sistemine dair bazı detayları paylaştı. Peki, HongMeng OS nasıl olacak? İşte merak edilenler...

HONGMENG NE KADAR HIZLI OLACAK?

Huawei CEO'su Ren Zhengfei verdiği bir röportajda HongMeng OS işletim sisteminin hızıyla ilgili detayları anlattı. Ren Zhengfei açıklamasında HongMeng OS işletim sisteminin MacOS'tan daha hızlı bir yapıda olduğunu belirtirken, Android'den yüzde 60 daha hızlı olduğunu vurguladı.

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