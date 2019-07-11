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  • 11.07.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 16:18

Q ve alan modelleri hangileri! Android Pie'nin önemli özellikleri nedir?

tarafından geliştirilen Q ve Android Pie işletim sistemleri Android işletim sistemi kullanan telefon sahipleri tarafından yoğun ii görüyor. Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. ve sayesinde cep telefonları tamamen değişecek. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı. 2017'de Türkiye'de piyasaya sürülen Nokia 3 ile birlikte Android 9 Pie'da çalışan Nokia akıllı telefonların sayısı 19'a yükseldi. Peki Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonları hangileri? neler?

Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar... Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştirecek ve pek çok yeni özellik sunacak. Peki Android Pie güncellemesini hangi telefonlar alacak? Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

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