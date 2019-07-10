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  • 10.07.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 19:57

telefonları Android güncellemesi alacak mı? İşte güncelleme alacak Huawei telefonları...

Teknoloji devi Google ile arasında yaşanan problemlerin ardından Huawei telefon sahipleri telefonlarının Android güncellemesi alıp almayacağını merak etmeye başladı. Bu nedenle akıllarda Huawei telefonları Android güncellemesi alacak mı sorusu yer alıyor. Peki, Huawei telefonları Android güncellemesi alacak mı? İşte güncelleme alacak Huawei telefonları...

Huawei telefonları Android güncellemesi alacak mı?

Google ile Huawei arasında gerilimin ardından ipler kopma noktasına gelmişti. Huawei bu gelişmeler üzerine yeni bir işletim sistemi için çalışmalara başlamıştı. Ancak Çinli şirket Google ile bağlarını koparmadı. Milyonlarca Huawei kullanıcısı Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonları merak ediyor. İşte güncelleme alacak o telefonların listesi...

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ TELEFONLAR HANGİLERİ?

-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20

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