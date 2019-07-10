Google ile Huawei arasında gerilimin ardından ipler kopma noktasına gelmişti. Huawei bu gelişmeler üzerine yeni bir işletim sistemi için çalışmalara başlamıştı. Ancak Çinli şirket Google ile bağlarını koparmadı. Milyonlarca Huawei kullanıcısı Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonları merak ediyor. İşte güncelleme alacak o telefonların listesi...

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ TELEFONLAR HANGİLERİ?

-Huawei P30 Pro

-Huawei P30

-Huawei P30 Lite

-Huawei Mate 20 Pro

-Huawei Mate 20