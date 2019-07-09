Sıemens'in sensoFresh özellikli çamaşır makineleri, sıcak yaz günlerinde bir kez kullanılmış çamaşırların ve birkaç saat giyilen giysilerin üstüne sinen kokuları aktif oksijen ile su kullanmadan temizliyor. Program, Siemens avantgarde serisinin WM14U940TR modelinde bulunuyor. Home Connect ile de bu makineler her yerden kontrol edilebiliyor. Avantgarde makinelerinin myFavourite adlı özel hafıza özelliği; kullanıcıların favori program kombinasyonlarını kaydetmesini sağlıyor, iSelect TouchDisplay ekrana tek bir dokunuş favori programı başlatıyor.
- Teknoloji
- 09.07.2019
- Gazete
Yıkamadan temizliyor
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