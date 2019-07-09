Apple'ın yeni serisi iPhone 11 için geri sayım başladı. Apple'ın yeni modelleri Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Şirket, bu kez telefonun tasarımında da değişiklik yapmayı planlanıyor. Özellikle arka yüzündeki değişiklik dikkat çekiyor. İnternete sızan son bilgiler ışığında Apple'ın iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor.

EKRANLARI NASIL OLACAK?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.